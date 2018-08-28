Сын Роналду начал тренировки в академии «Ювентуса»

Турин, Италия, , 10:29 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отдал своего сына в академию клуба, где тот начал тренировки. Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечается, что Криштиану Роналду — младший принял участие в занятии для игроков не старше девяти лет. По словам Роналду, у его сына есть способности, чтобы стать футболистом.

Напомним, в июле 33-летний лидер сборной Португалии перешёл из мадридского «Реала» в «Ювентус», с которым подписал контракт, рассчитанный до 2022 года.

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