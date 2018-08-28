Вторник, 28 Августа 2018 года
12:06:50 МСК

Сын Роналду начал тренировки в академии «Ювентуса»

Спорт

Криштиану Роналду — младший принял участие в занятии для игроков не старше девяти лет

Турин, Италия, 28 августа 2018, 10:29 — REGNUM  Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отдал своего сына в академию клуба, где тот начал тренировки. Об этом сообщает Calciomercato.

Отмечается, что Криштиану Роналду — младший принял участие в занятии для игроков не старше девяти лет. По словам Роналду, у его сына есть способности, чтобы стать футболистом.

Напомним, в июле 33-летний лидер сборной Португалии перешёл из мадридского «Реала» в «Ювентус», с которым подписал контракт, рассчитанный до 2022 года.

Читайте также: Криштиану Роналду увеличил стоимость «Ювентуса» до миллиарда евро

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить