Профсоюз игроков КХЛ направит более 1,3 млн рублей на лечение Мнацяна

Москва, , 10:04 — REGNUM Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) направит более 1,3 млн рублей на поддержку заболевшего раком хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна. Об этом 28 августа сообщает «Чемпионат».

Организация провела благотворительный матч совместно с администрацией Ярославского муниципального района, ветеранами «Локомотива» и компанией «Автодизель».

В итоге было собрано 1,3 млн рублей, из которых 35 тыс. собрали болельщики. Эти средства будут направлены на лечение Мнацяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у защитника хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание, которое требует незамедлительного лечения. Причиной развития заболевания стал удар в спину во время одной из игр.

Читайте ранее в этом сюжете: Удар в спину стал причиной развития онкологии у хоккеиста «Сибири»