Вторник, 28 Августа 2018 года
10:19:07 МСК

Роналдо станет владельцем футбольного клуба «Вальядолид»

Спорт

Роналдо купил акции клуба на €30 млн

Роналдо станет владельцем футбольного клуба «Вальядолид»
Иллюстрация: Haberler.com
Криштиану Роналду

Вальядолид, Испания, 28 августа 2018, 09:32 — REGNUM  Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо стал владельцем испанского футбольного клуба «Вальядолид». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Роналдо купил акции клуба на €30 млн. Таким образом, он станет держателем основного пакета акций.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» провёл два матча, в которых сыграл вничью с «Жироной» и проиграл «Барселоне». На данный момент команда набрала одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Отметим, что клуб подвергся критике за плохое качество газоне в игре с «Барселоной».

Читайте также: Двукратный чемпион мира по футболу выписан из больницы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить