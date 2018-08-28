Роналдо станет владельцем футбольного клуба «Вальядолид»

Вальядолид, Испания, , 09:32 — REGNUM Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо стал владельцем испанского футбольного клуба «Вальядолид». Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Роналдо купил акции клуба на €30 млн. Таким образом, он станет держателем основного пакета акций.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» провёл два матча, в которых сыграл вничью с «Жироной» и проиграл «Барселоне». На данный момент команда набрала одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Отметим, что клуб подвергся критике за плохое качество газоне в игре с «Барселоной».

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