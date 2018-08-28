Португальский нападающий Гедеш стал игроком «Валенсии»

Валенсия, Испания, , 09:09 — REGNUM Нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеш перешёл из французкого ПСЖ в испанскую «Валенсию». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Отмечается, что стороны достигли договорённости, после чего 21-летний футболист заключит контракт с клубом. Другие подробности соглашения не разглашаются.

Ранее сообщалось, что португальским нападающим заинтересовались лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в прошлом сезоне Гедеш играл за «Валенсию» на правах аренды. Он провёл 33 матча в Примере, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.