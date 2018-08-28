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Моуринью: «Третий гол «Тоттенхэма» убил игру»

Спорт

По словам Моуринью, его команда проиграла матч с тактической точки зрения

Моуринью: «Третий гол «Тоттенхэма» убил игру»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Манчестер, Великобритания, 28 августа 2018, 08:52 — REGNUM  Третий забитый гол «Тоттенхэма» убил игру, заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгромного поражения в третьем туре Английской Премьер-лиги, сообщает BBC.

«Даже при счёте 0:2 каждый чувствовал, что один гол может переломить ход встречи, но третий забитый мяч «Тоттенхэма» убил игру», — сказал Моуринью.

По его словам, команда хорошо поработала на тренировках перед игрой, но проиграла матч с тактической точки зрения.

«Тоттенхэм» одержал разгромную победу в гостях над «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 3:0.

Читайте ранее в этом сюжете: «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

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