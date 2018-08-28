Рублёв проиграл в первом круге US Open

Нью-Йорк, США, , 08:30 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл французу Жереми Шарди в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 28 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:4, 4:6, 1:6.

Рублёв сделал пять эйсов, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 13 ошибок на подаче и 7 из 14 реализованных брейков.

Во втором круге турнира Шарди встретится с пятой ракеткой мира, представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даниил Медведев одержал победу над Евгением Донским в первом круге US Open со счётом 7:5, 6:4, 6:2.

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