Первая ракетка мира вылетела с US Open в первом круге

Нью-Йорк, США, , 07:54 — REGNUM Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 15 минут, завершился со счётом 2:6, 4:6 в пользу Канепи.

Халеп выполнила один эйс, обошлась без двойных ошибок и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету Канепи один эйс, три ошибки на подаче и 5 из 7 брейков.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла американке Винус Уильямс в первом круге US Open.

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