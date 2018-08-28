Вторник, 28 Августа 2018 года
08:14:51 МСК

Первая ракетка мира вылетела с US Open в первом круге

Спорт

Симона Халеп проиграла Кайе Канепи со счётом 2:6, 4:6

Нью-Йорк, США, 28 августа 2018, 07:54 — REGNUM  Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, проиграла представительнице Эстонии Кайе Канепи в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 15 минут, завершился со счётом 2:6, 4:6 в пользу Канепи.

Халеп выполнила один эйс, обошлась без двойных ошибок и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету Канепи один эйс, три ошибки на подаче и 5 из 7 брейков.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла американке Винус Уильямс в первом круге US Open.

Читайте также: Кузнецова проиграла Винус Уильямс в первом круге US Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить