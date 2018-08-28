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Кузнецова проиграла Винус Уильямс в первом круге US Open

Спорт

Матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 3:6

Кузнецова проиграла Винус Уильямс в первом круге US Open
jackmac34
Теннис

Нью-Йорк, США, 28 августа 2018, 07:45 — REGNUM  Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла американке Винус Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США — US Open.

Матч, продолжавшийся 2 часа 55 минут, завершился со счётом 3:6, 7:5, 3:6 в пользу Уильямс.

Кузнецова выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Уильямс семь ошибок на подаче и 8 из 24 брейков.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

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