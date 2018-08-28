«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Манчестер, Великобритания, , 07:24 — REGNUM «Тоттенхэм» одержал разгромную победу в гостях над «Манчестер Юнайтед». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:0.

На 50-й минуте счёт открыл форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отправив мяч головой в дальний угол ворот «МЮ». После этого дублем отметился полузащитник Лукас Моура, который отличился на 52-й и 84-й минутах.

Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало вторым подряд в Английской Премьер-лиге. До этого команда Жозе Моуринью проиграла клубу «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:3.

В настоящее время манкунианцы, набравшие три очка, занимают 13-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с девятью очками расположился на второй строчке.

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