Хавбек «Ростова» готовится к играм с Турцией и Чехией

Ростов-на-Дону, , 22:47 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Алексей Ионов вошёл в список игроков, которые в ближайшее время начнут подготовку со сборными Турции и Чехии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 27 августа.

Уточняется, что в список вошли 25 футболистов. Среди них — экс-игроки «Ростова». Это защитник Фёдор Кудряшов («Рубин»), полузащитники Александр Ерохин («Зенит») и Павел Могилевец («Рубин»), а также нападающий Дмитрий Полоз («Рубин»).

Подопечные Станислава Черчесова 7 сентября сыграют с Турцией в Трабзоне в рамках Лиги наций УЕФА. Контрольный матч с чехами состоится 10 сентября на стадионе «Ростов-Арена».

ИА REGNUM напоминает, что цена билетов на матч национальных сборных России и Чехии колебалась от 500 до 900 рублей. Билеты на некоторые места поступят в продажу позже.