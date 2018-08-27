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Гимнастки принесли Казахстану седьмое золото на Азиатских играх

Спорт

В общем медальном зачете Казахстан занимает десятое место

Джакарта, 27 августа 2018, 20:45 — REGNUM  Гимнастки из Казахстана завоевали первое место в командных соревнованиях на Азиатских играх в Индонезии и принесли своей сборной седьмое золото. Об этом сказано 27 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Даяна Абдирбекова, Алина Адильханова и Адиля Тлекенова набрали 159,85 балла, что вывело гимнасток на первое место. Тренер команды Алия Юсупова отметила, что состав сборной по гимнастике стал самым молодым в истории казахстанской гимнастики.

Отметим, по итогам 27 августа в общем медальном зачете Казахстан занимает десятое место. В копилке сборной 43 медали, в том числе 7 золотых, 8 серебряных и 28 бронзовых.

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XVIII Азиатские игры-2018
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