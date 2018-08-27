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Криштиану Роналду увеличил стоимость «Ювентуса» до миллиарда евро

Спорт

За два месяца цена акций клуба выросла вдвое

Турин, Италия, 27 августа 2018, 18:30 — REGNUM  С июня по август 2018 года цена акций туринского футбольного клуба «Ювентус» выросла в два раза, сообщает Il Messaggero в понедельник, 27 августа.

Общая стоимость всех акций клуба сейчас составляет 1,14 миллиарда евро, что является историческим рекордом. В августе число сделок по покупке акций в шесть раз превысило среднемесячные показатели.

Наблюдатели считают, что основной вклад в рост котировок «Ювентуса» внес переход Криштиану Роналду. «Ювентус» заплатил 105 млн евро «Реалу» и еще 120 млн евро самому футболисту, но предполагается, что за счет продаж футболок, роста стоимости рекламных контрактов и роста стоимости акций эти затраты быстро окупятся.

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Футбол
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