Узбекистан проиграл Южной Корее в четвертьфинале Азиады-2018 – футбол

Джакарта, , 16:20 — REGNUM На XVIII Азиатских играх футбольная сборная Узбекистана уступила в овертайме команде Южной Кореи, проиграв со счетом 4:3. Об этом 27 августа сообщили на официальном сайте Азиады-2018.

Основное время четвертьфинального матча Азиатских игр завершилось со счетом 3:3. В дополнительное время узбекский футболист Икром Алибаев получил красную карточку. В конце овертайма защитники сборной Узбекистана нарушили правила в штрафной зоне, и корейцы заработали и успешно реализовали 11-метровый.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа сборная Узбекистана по футболу в 1/8 финала обыграла команду Гонконга со счетом 3:0. По состоянию на 16:00 (по московскому времени) 27 августа в общем медальном зачете Узбекистан занимает 11 место.

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