КХЛ планирует ввести «двухочковую» систему в регулярном чемпионате

Москва, , 15:52 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) планирует ввести новую систему подсчета очков в регулярном чемпионате. Об этом 27 августа сообщает «Спорт-экспресс».

По старой системе за победу командам начислялось по три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — по два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — по одному очку, а за поражение в основное время — ноль.

Новые правила предполагают начисление за победу по два очка вне зависимости от того, в какое время команда обыграла соперника. Предполагается, что это повысит конкуренцию в регулярном чемпионате.

Отметим, что такая же система в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Начиная с сезона 1999/2000, в НХЛ за поражение в овертайме или серии буллитов командам стали начислять одно очко.

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