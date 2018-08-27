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Антонио Конте может возглавить «Бордо» после отказа Анри

Спорт

Руководство клуба начнёт переговоры с Конте, если не удастся договориться с Тьерри Анри

Антонио Конте может возглавить «Бордо» после отказа Анри
Nazionale Calcio
Антонио Конте

Бордо, Франция, 27 августа 2018, 15:30 — REGNUM  Бывший главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может возглавить «Бордо». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, руководство клуба начнёт переговоры с Конте в том случае, если не удастся договориться с основным кандидатом на пост главного тренера — Тьерри Анри.

Также отмечается, что переговоры ведутся с другим итальянским специалистом — Клаудио Раньери.

Ранее сообщалось, что Анри отказался возглавить «Бордо», поскольку не смог договориться с руководством клуба об условиях личного контракта и о трансферной политике.

Напомним, Конте возглавлял «Челси» в течение двух лет. Под его руководством клуб стал чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле в должности главного тренера его сменил Маурицио Сарри.

Читайте ранее в этом сюжете: Тьерри Анри отказался возглавить «Бордо»

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