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В «Монако» не проявляли интереса к форварду «Спартака» Промесу

Спорт

«Спартак» не вёл переговоров с «Монако»

Монако, 27 августа 2018, 15:13 — REGNUM  Футбольный клуб «Монако» не интересуется нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Об этом 27 августа сообщает «Чемпионат».

По информации издания, «Спартак» не вёл переговоров с «Монако» и не запрашивал за игрока €20 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Промеса заинтересованы «Монако», а также «Бенфика» и «Севилья». Кроме того, им интересовались «Рома» и «Милан», однако в Италии трансферное окно уже закрыто.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спартак» запросил у «Монако» за Промеса €20 млн

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