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Рэзван Луческу продлил контракт с ПАОКом

Спорт

Луческу будет возглавлять ПАОК ещё два сезона

Салоники, Греция, 27 августа 2018, 14:59 — REGNUM  Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте команды.

«Мы желаем Рэзвану ещё больших успехов и много титулов в ближайшие годы!» — говорится в сообщении.

Отмечатся, что Луческу встретился с президентом клуба Иваном Саввиди, после чего подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

Напомним, Луческу возглавляет ПАОК с лета 2017 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Греции.

В квалификации Лиги чемпионов ПАОК обыграл в двухматчевом противостоянии московский «Спартак».

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