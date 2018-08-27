Рэзван Луческу продлил контракт с ПАОКом

Салоники, Греция, , 14:59 — REGNUM Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте команды.

«Мы желаем Рэзвану ещё больших успехов и много титулов в ближайшие годы!» — говорится в сообщении.

Отмечатся, что Луческу встретился с президентом клуба Иваном Саввиди, после чего подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

Напомним, Луческу возглавляет ПАОК с лета 2017 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Греции.

В квалификации Лиги чемпионов ПАОК обыграл в двухматчевом противостоянии московский «Спартак».

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