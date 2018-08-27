Акинфеев и Смолов остались за бортом футбольной сборной России

Москва, , 14:25 — REGNUM В состав сборной России по футболу для подготовки к матчу Лиги наций с футболистами Турции и контрольной игре с Чехией не вошли голкипер Игорь Акинфеев, полузащитник Антон Миранчук и нападающие Алексей Миранчук и Фёдор Смолов. Список национальной сборной опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Следует отметить, что гостевой матч Лиги наций Россия — Турция пройдет 7 сентября, а товарищеский матч российских футболистов с визави из Чехии состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Отмечается, что в опубликованном списке возможны изменения. Подготовку подопечные Станислава Черчесова начнут 3 сентября в Новогорске.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Октябрьский районный суд Краснодара лишил нападающего ФК «Краснодар» и сборной России Федора Смолова прав на управление автомобилем в связи с оставлением места аварии.

Читайте также: Суд Краснодара оставил футболиста Смолова без прав