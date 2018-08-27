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Спортсмены Индонезии тренировались в Южной Корее и РФ из-за Азиатских игр

Спорт

Чтобы добиться хороших результатов на Азиатских играх — 2018 индонезийские спортсмены самбо тренировались в Южной Кореи и России

Джакарта, 27 августа 2018, 14:08 — REGNUM  Индонезийские спортсмены-самбо тренировались в Южной Корее и России, чтобы добиться блестящих результатов на Азиатских играх 2018 года, сообщает Antaranews.

Соревнования по самбо начнутся 31 августа 2018 года.

Председатель индонезийской федерации самбо заявил: «Спортсмены тренировались в Южной Корее в течение 60 дней и в России в течение 40 дней».

Самбо насчитывает 26 категорий, но на Азиатских играх — 2018 представлены только 4 категории: 48 кг женщины, 68 кг женщины, 52 кг мужчины и 90 кг мужчины.

Индонезия выдвинула по два спортсмена на каждую категорию. Однако страна не нацелена на получения медалей, поскольку спортсмены из Азии достаточно сильны в этом виде.

Самбо — боевое искусство, которое родилось в России в 1940-х годах. Оно представляет собой сочетание нескольких азиатских боевых искусств, таких как дзюдо, борьба и другие. Сначала этот вид боевого искусства использовался для военной обороны российской армии.

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XVIII Азиатские игры-2018
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