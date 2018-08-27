Защитник «Локомотива» Хёведес приступит к тренировкам после травмы

Москва, , 13:39 — REGNUM Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес 28 августа приступит к тренировкам в общей группе после травмы. Об этом рассказал генеральный директор клуба Илья Геркус, сообщает ТАСС.

«Что касается травмы Хёведеса, со вторника он приступит к тренировкам в общей группе», — сказал Геркус.

Он также отметил, что у Хёведеса было выявлено воспаление сухожилий, поэтому игрок тренировался по индивидуальной программе.

Напомним, Хёведес, ставший в 2014 году чемпионом мира в составе сборной Германии, перешёл в «Локомотив» из немецкого клуба «Шальке» в летнее межсезонье.

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