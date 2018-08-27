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Тьерри Анри отказался возглавить «Бордо»

Спорт

Анри и руководство «Бордо» не договорились об условиях личного контракта и о трансферной политике клуба

Бордо, Франция, 27 августа 2018, 13:01 — REGNUM  Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри отказался возглавить французский клуб «Бордо». Об этом сообщает Eurosport.

Отмечается, что Анри и руководство «Бордо» не договорились об условиях личного контракта. Также не удалось достичь договорённости и о трансферной политике — руководство клуба не смогло предоставить Анри гарантий приобретения игроков.

Ранее сообщалось, что Анри является главным претендентом на должность главного тренера «Бордо». Последним его местом работы была сборная Бельгии, в которой он был помощником главного тренера Роберто Мартинеса.

Напомним, ранее главный тренер «Бордо» Густаво Пойет был отстранён от работы с командой за критику руководства клуба. Уругвайский специалист раскритиковал руководство из-за трансферной политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Тьерри Анри может стать главным тренером «Бордо»

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