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Салах заявил, что Федерация футбола Египта не отвечает на его письма

Спорт

Претензии Салаха связаны с нарушением его имиджевых прав

Каир, 27 августа 2018, 12:42 — REGNUM  Нападающий сборной Египта Мохамед Салах заявил, что Федерации футбола страны не отвечает на его письма. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Не совсем нормально, что письма от меня и моего агента просто игнорируются. Не знаю, почему так происходит. Разве у вас нет времени отвечать нам?», — написал Салах.

Он также добавил, что обычно футбольный союз пытается решить проблемы своих игроков, но данная ситуация — полная противоположность.

Претензии Салаха также подтвердил и его агент Рами Аббас, заявив, что игрок попросил у Федерации футбола Египта гарантий, что его имиджевые права не будут нарушены, но пока не получил ответа.

Конфликт Салаха с Федерацией футбола Египта возник из-за того, что изображение игрока было нанесено на самолёт, перевозящий футболистов национальной команды страны. Тем самым, по мнению футболиста, были нарушены его имиджевые права.

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Футбол
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