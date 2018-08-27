Черчесов и Симонян посетили церемонию прощания с Алексеем Парамоновым

Москва, , 12:23 — REGNUM В Москве прошла церемония прощания с бывшим футболистом московского «Спартака» и сборной СССР Алексеем Парамоновым.

Как сообщает «Спорт-экспресс», церемонию посетили главный тренер сборной России Станислав Черчесов, исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев, первый вице-президент РФС Никита Симонян, глава РПЛ Сергей Прядкин, капитан «Спартака» Денис Глушаков и многие другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Парамонов умер в Москве на 94-м году жизни. Он был четырехкратным чемпионом СССР в составе «Спартака», а также олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР.

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