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Черчесов и Симонян посетили церемонию прощания с Алексеем Парамоновым

Спорт

В Москве прошла церемония прощания с Парамоновым

Москва, 27 августа 2018, 12:23 — REGNUM  В Москве прошла церемония прощания с бывшим футболистом московского «Спартака» и сборной СССР Алексеем Парамоновым.

Как сообщает «Спорт-экспресс», церемонию посетили главный тренер сборной России Станислав Черчесов, исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев, первый вице-президент РФС Никита Симонян, глава РПЛ Сергей Прядкин, капитан «Спартака» Денис Глушаков и многие другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Парамонов умер в Москве на 94-м году жизни. Он был четырехкратным чемпионом СССР в составе «Спартака», а также олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов

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