СМИ: в сборной Германии произошёл раскол во время ЧМ-2018

Берлин, , 12:14 — REGNUM Во время чемпионата мира по футболу в сборной Германии произошёл раскол на две группировки по национальному признаку и образу жизни. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает издание, в одну группировку вошли футболисты иностранного происхождения — Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган, которые любят слушать рэп-музыку, носить ювелирные украшения и ездить на спортивных автомобилях. В другую группировку вошли немцы Томас Мюллер, Матс Хуммельс и другие игроки, для которых характерен более тихий образ жизни.

Первую группу называли «канакен» — ругательное прозвище мигрантов в Германии. Вторую стали называть «картошка» — насмешливое прозвище, которое турки дают немцам.

Также отмечается, что обе группировки были недовольны решениями главного тренера сборной Йоахима Лева относительно состава команды на чемпионат мира.

Напомним, сборная Германии, которая стала чемпионом мира в 2014 году, провально выступила на мундиале в России, не сумев выйти из группы.

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