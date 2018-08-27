Защитник «Урала» Хозин перешёл в клуб из Армении на правах аренды

Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM Защитник «Урала» Владимир Хозин перешёл в клуб «Арарат-Армения» на правах аренды. Об этом 27 августа сообщается на сайте екатеринбургского клуба.

Отмечается, что стороны подписали арендное соглашение, рассчитанное на один сезон. Новая команда Хозина выступает в высшей лиге чемпионата Армении.

«Мы желаем Владимиру Хозину в новом клубе как можно больше игровой практики, хороших матчей и сильных соперников, а также отсутствия проблем со здоровьем и возвращения на прежний высокий уровень!», — говорится в сообщении.

Напомним, Хозин выступал в составе «Урала» с 2014 года. В марте 2017 года он получил тяжёлую травму бедра, из-за которой был вынужден пропустить больше года. В сезоне 2017/18 он не сыграл ни одного матча чемпионата России.