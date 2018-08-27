Нападающий ПСЖ Неймар согласился перейти в «Реал»

Париж, , 11:30 — REGNUM Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар согласился перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Football Espana.

По информации издания, «Реал» уже согласовал с 26-летним нападающим условия личного соглашения. Мадридский клуб видит в бразильце замену ушедшему из команды Криштиану Роналду.

Предполагается, что трансфер состоится летом 2019 года. «Реал» заплатит за форварда рекордные €300 млн.

Напомним, Неймар перешёл в ПСЖ летом 2017 года за €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Ранее в течение четырёх сезонов он играл в «Барселоне».

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