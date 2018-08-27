Индонезийская мужская команда вышла в финал по лодочным гонкам на 1000 м

Палембанг, Индонезия, , 11:07 — REGNUM Индонезийская мужская команда вышла в финал по традиционным лодочным гонкам на 1000 метров на Азиатских играх — 2018, сообщает Antaranews.

Полуфинал гонки на 1000 метров состоялся в Палембанге, Южная Суматра в понедельник, 27 августа. Соревнуясь с командами из Китая, Таиланда, Индии и Гонконга, индонезийская сборная сумела занять первое место с лучшим временем в 4,36.839 секунды. Второе место занял Китай, а третье — Таиланд.

Тренер индонезийской команды сообщил, что в финале предстоит тяжелая борьба с китайской и тайской командами за золотую медаль.

Финал гонки запланирован на 27 августа во вторую половину дня, около 14:00 по местному времени.

Напомним, Индонезия занимает 5 место в общем медальном зачете (53 медали). Из них 15 золотых, 13 серебренных и 25 бронзовых.

В тройку сильнейших входят: Китай (178 медалей), Япония (125 медалей) и Южная Корея (96 медалей). Иран занимает 4 место (42 медали).

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия выиграла первую золотую медаль по гребле на Азиатских играх 2018