Феттель одержал победу на Гран-при Бельгии Формулы-1

Спа, Бельгия, , 09:14 — REGNUM Немецкий гонщик из команды Ferrari Себастьян Феттель стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Гран-при Бельгии, пишет газета ABC.

Стартовавший вторым немец опередил по скорости лидера чемпионата, британца Льюиса Хэмилтона (Mercedes), уступившего ему на финише 11 секунд. Тройку лидеров замкнул голландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Российский гонщик из команды Williams Сергей Сироткин пришел к финишу 12-м — это его лучший результат в этом году.

Гонка ознаменовалась зрелищной аварией на первом круге, спровоцированной Нико Хюлкенбергом (Renault): он ударил болид Фернандо Алонсо (McLaren), и тот взлетел над головой француза Шарля Леклера (Sauber). Система защиты головы пилота Halo спасла гонщика от плачевных последствий.

«Я не знаю, как бы всё закончилось без Halo, но я счастлив, что у меня оно было. Мне повезло, — сказал французский пилот после схода.

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при России — пройдет 2 сентября на трассе в Сочи. В чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон с 231 очком в личном зачете, опережая Феттеля на 17.

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