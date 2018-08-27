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Эден Азар вышел на третье место по количеству голов за «Челси»

Спорт

Азар опередил нападающего Джимми Флойда Хассельбайнка

Эден Азар вышел на третье место по количеству голов за «Челси»
Дмитрий Садовников / soccer.ru
Эден Азар

Лондон, 27 августа 2018, 09:00 — REGNUM  Полузащитник «Челси» Эден Азар вышел на третье место по количеству голов за клуб. Об этом сообщает Opta Sports.

Азар отличился в матче третьего тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом», реализовав пенальти. Этот гол стал для него 70-м в рамках АПЛ.

Таким образом, Азар опередил нападающего Джимми Флойда Хассельбайнка и вышел на третье место в истории «Челси» по количеству забитых голов.

Больше забивали только полузащитник Фрэнк Лэмпард, у которого 147 голов, и нападающий Дидье Дрогба, забивший 104 мяча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» одержал минимальную победу над «Нькаслом» со счётом 2:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Челси» одержал минимальную победу над «Нькаслом» в матче 5-го тура АПЛ

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