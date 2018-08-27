MotoGP: Гран-при Великобритании отменен из-за дождя

Сильверстоун, Великобритания, , 08:56 — REGNUM 12-й этап чемпионата мира по мотогонкам MotoGP Гран-при Великобритании был отменен из-за погодных условий, пишет газета ABC.

26 августа над трассой в Сильверстоуне разразился многочасовой ливень. После длительных совещаний дирекция гонки и мотогонщики пришли к выводу, что проводить соревнования в таких условиях чрезмерно опасно. О невозможности перенести гонку на 27 августа было объявлено сразу.

«Мы первые из тех, кто наслаждается ездой на мотоциклах и желаем гоняться, но безопасность прежде всего. Мы оценили все «за» и «против» и приняли это почти единодушное решение. В последние часы прогнозы улучшились, но где гарантии, что дождь не пошел бы снова после начала гонки? Думаю, мы поступили правильно», — сказал лидер чемпионата, пилот команды Repsol Honda испанец Марк Маркес.

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Следующий этап чемпионата — Гран-при Сан-Марино — состоится 9 сентября на трассе в Мизано.

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