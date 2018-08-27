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Новый рекорд посещаемости установлен на матчах ФНЛ

Спорт

В восьмом туре на десяти матчах присутствовали 112 367 зрителей

Москва, 27 августа 2018, 08:44 — REGNUM  В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) установлен новый рекорд посещаемости. Об этом сообщается на сайте лиги.

В восьмом туре сезона 2018/19 на десяти матчах первенства присутствовали 112 367 зрителей — в среднем за матч 11 237 человек.

Отмечается, что самым посещаемым матчем стала игра «Нижний Новгород» — «Авангард», на которую пришло 31 369 зрителей. Матч «Ротор» — «Факел» в Волгограде посетили 29 673 зрителя. А на встречу «Мордовия» — «Чертаново» пришло 24 326 зрителей.

Напомним, предыдущий рекорд был установлен 6 мая в 37-м туре сезона 2017/18. Тогда на матчи пришли 98 118 зрителей.

Отметим, что в Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске были построены новые стадионы к чемпионату мира по футболу.

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