Защитник «Уфы» заявил, что команда постарается обыграть «Рейнджерс»

Уфа, , 08:26 — REGNUM Защитник «Уфы» Павел Аликин заявил, что команда постарается выложиться в матче с «Рейнджерс» и обыграть шотландский клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».

"К матчу с «Рейнджерс» будем готовиться в обычном режиме, ничего сверхъестественного в принципе не будет, готовимся спокойно, постараемся выложиться и обыграть их», — сказал Аликин.

Напомним, ответный матч между «Уфой» и «Рейнджерс» пройдёт 30 августа в Уфе. В первом матче уфимская команда проиграла со счётом 0:1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятом туре чемпионата России «Уфа» потерпела поражение от «Зенита» со счётом 0:2.

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