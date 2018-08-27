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Японский нападающий Нисимура может перейти в ЦСКА

Спорт

Трансфер может быть оформлен в ближайшее время

Москва, 27 августа 2018, 08:09 — REGNUM  Московский ЦСКА близок к подписанию контракта с японским нападающим Такума Нисимурой. Об этом сообщает Nikkan Sports.

Как утверждает издание, 21-летний форвард подпишет с ЦСКА многолетний контракт. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

Отметим, что Нисимура в текущем сезоне выступал за японскую команду «Вегалта Сендаи. В составе клуба он провёл 24 матча и забил 11 голов.

Напомним, ранее за ЦСКА играл другой японец — Кейсуке Хонда. Он провел за «армейцев» четыре сезона и сыграл 127 матчей, в которых забил 28 голов.

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