Японский нападающий Нисимура может перейти в ЦСКА

Москва, , 08:09 — REGNUM Московский ЦСКА близок к подписанию контракта с японским нападающим Такума Нисимурой. Об этом сообщает Nikkan Sports.

Как утверждает издание, 21-летний форвард подпишет с ЦСКА многолетний контракт. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

Отметим, что Нисимура в текущем сезоне выступал за японскую команду «Вегалта Сендаи. В составе клуба он провёл 24 матча и забил 11 голов.

Напомним, ранее за ЦСКА играл другой японец — Кейсуке Хонда. Он провел за «армейцев» четыре сезона и сыграл 127 матчей, в которых забил 28 голов.