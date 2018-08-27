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«Спартак» запросил у «Монако» за Промеса €20 млн

Спорт

«Монако» проявляет интерес к Промесу

Москва, 27 августа 2018, 07:51 — REGNUM  Футбольный клуб «Монако» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу. Об этом 27 августа сообщает Sport24.

По информации издания, «Спартак» запросил за переход 26-летнего голландского полузащитника €20 млн.

Отмечается, что в услугах Промеса заинтересованы такие клубы, как «Бенфика» и «Севилья». Кроме того, им интересовались «Рома» и «Милан», однако трансферное окно в Италии уже закрыто.

Напомним, Промес играет за «Спартак» с 2014 года. В текущем сезоне он провёл за команду пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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