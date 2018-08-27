«Реал» разгромил «Жирону» благодаря дублю Бензема

Мадрид, , 07:13 — REGNUM Мадридский «Реал» разгромил «Жирону» в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе мадридцев дублем отметился Карим Бензема. Ещё по разу отличились Серхио Рамос и Гарет Бэйл. В составе «Жироны» точным ударом отметился Борха Гарсия.

«Реал» одержал вторую победу подряд на старте нового сезона в чемпионате Испании. В первом туре «сливочные» обыграли «Хетафе» со счётом 2:0. В следующем туре «Реал» примет на своём поле «Леганес», матч пройдёт 1 сентября.

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