«Локомотив» в 5-м туре РПЛ обыграл «Анжи»

Москва, , 20:57 — REGNUM 26 августа на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Локомотив» и «Анжи». Противостояние завершилось победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

Первый мяч на 55-й минуте забил польский латераль Мацей Рыбус после передачи Джефферсона Фарфана — 1:0. Через 18 минут скоростной форвард сборной России Федор Смолов удвоил преимущество московской команды — 2:0. Результативной передачей отличился Гжегож Крыховяк — 2:0. Под занавес матча Владислав Кулик забил «гол престижа», реализовав пенальти — 2:1.

Статистика матча («Локомотив"/"Анжи»)

Удары 13/4

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения 58%/42%

Нарушения правил 12/14

Поданные угловые 2/3

Набрав 8 очков «Локомотив» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице лиги."Анжи» с 3-мя очками остался на 15-м месте.

Стартовые составы на мата:

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Рыбус, Кверквелия, Лысов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Денисов, Миранчук, Смолов.

Запас: Идову, Баринов, Миранчук, Михалик, Тарасов, Эдер, Ротенберг, Медведев, Коченков, Жемалетдинов.

Главный тренер: Юрий Семин.

«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Белоруков, Савичев, Новосельцев, Гапон, Кулик, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Маркелов.

Запас: Будаков, Удалый, Агаларов, Глебов, Сугробов, Ахядов, Моахммад, Калошин, Ондуа.

Главный тренер: Магомед Адиев.

Бригада арбитров: Василий Казарцев | Александр Кудрявцев | Егор Болховитин | Сергей Чебан.

Желтые карточки: Белоруков — 38, Гапон — 50, Чайковский — 65, Фернандеш — 66, Маркелов — 67, Фарфан — 67, Ондуа — 69.

Голы: Рыбус 55 — 1:0, Смолов 73 — 2:0, Кулик 90+2 (пен) 2:1.