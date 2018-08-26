«Челси» одержал минимальную победу над «Нькаслом» в матче 5-го тура АПЛ

Лондон, 26 августа 2018, 19:51 — REGNUM 26 августа на стадионе «Сент-Джеймс Парк» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19 между коллективами «Ньюкасл» и «Челси». Противостояние завершилось минимальной победой «пенсионеров».
Первый мяч на 76-й минуте забил крайний атакующий полузащитник национальной сборной Бельгии Эден Азар, уверенно реализовав пенальти — 0:1. Через 7 минут Хоселу сравнял счет, замкнув навес Деандре Йедлина — 1:1. Под занавес матча Деандре Йедлин срезал мяч в свои ворота после удара Маркоса Алонсо — 1:2.
Статистика матча («Ньюксл"/"Челси»)
Удары 5/15
Удары в створ ворот 2/5
Процент владения 26%/74%
Нарушения правил 14/6
Поданные угловые ¾
Набрав 9 очков «Челси» делит первую позицию в турнирной таблице с «Ливерпулем». «Ньюкасл» с 1-м очком остался на 16-й строчке.
Стартовые составы на мата:
«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Дамметт, Шер, Фернандес, Йедлин, Сонъен, Мерфи, Диаме, Ритчи, Рондон.
Запас: Муто, Перес, Хоселу, Стерри, Дарлоу, Атсу, Лонгстафф.
Главный тренер: Рафаэль Бенитес.
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Азар, Педро, Мората.
Запас: Баркли, Лофтус-Чик, Кабальеро, Жиру, Заппакоста, Виллиан, Кристенсен.
Главный тренер: Маурицио Сарри.
Бригада арбитров: Пол Тирни | Йан Хассин | Даррен Канн | Мартин Аткинсон.
Желтые карточки: Ковачич — 40, Шер — 65, Фернандес — 68, Ритчи — 70.
Голы: Азар (пен) 76 — 0:1, Хоселу 83 — 1:1, 88 — 1:2.