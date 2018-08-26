«Зенит» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

Уфа, , 18:22 — REGNUM 26 августа на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч в рамках 5-го тура РФПЛ 2018/19 между коллективами «Уфа» и «Зенит». Противостояние завершилось уверенной победой «сине-бело-голубых».

Первый мяч на 3-й минуте в свои ворота забил хорватский опорный полузащитник Иван Пауревич — 0:1. Через 8 минут таранный форвард сборной России Артем Дзюба удвоил преимущество гостей, замкнув навес Эльмира Набиуллина — 0:2. Для нападающего этот гол стал 3-м в чемпионате и 7-м в сезоне.

Статистика матча («Уфа"/"Зенит»)

Удары 10/11

Удары в створ ворот 7/5

Процент владения 47%/53%

Нарушения правил 16/3

Поданные угловые 6/3

Набрав 15 очков «Зенит» остался единственной командой, не потерявшей очки в первых пяти турах чемпионата. «Уфа» с 4-мя баллами идет на 12-й строчке.

Стартовые составы на мата:

«Уфа»: Шелия, Аликин, Табидзе, Дивеев, Йокич, Салатич, Сысуев, Живоглядов, Пауревич, Игбун, Бизяк.

Запас: Чернов, Карп, Ванек, Засеев, Тумасян, Неделчару, Беленов, Сухов, Обляков, Кротов, Круговой.

Главный тренер: Сергей Томаров.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Набиуллин, Смольников, Паредес, Кузяев, Мак, Ерохин, Дриусси, Дзюба.

Запас: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Мевля, Оздоев, Чернов, Краневиттер, Эрнани, Заболотный.

Главный тренер: Серей Семак.

Бригада арбитров: Николай Волошин | Дмитрий Мосякин | Тихон Калугин | Павел Кукуян.

Желтые карточки: Пауревич — 49, Обляков — 54, Аликин — 63, Йокич — 68, Ерохин — 69, Паредес — 83, Кротов — 89.

Красные карточки: Йокич — 69.

Голы: Пауревич 3 (авг) — 0:1, Дзюба 11 — 0:2.