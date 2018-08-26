«Краснодар» набрал минимальное количество очков на выезде в Оренбурге

Оренбург, , 15:56 — REGNUM 26 августа на стадионе «Газовик» был разыгран матч в рамках 5-го тура регулярного сезона РФПЛ 2018/19 между коллективами «Оренбург» и «Краснодар». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на 22-й минуте первой половины матча забил 29-летний российский форвард Андрей Козлов — 1:0. Забив третий мяч в сезоне нападающий делит первую строчку с Бьорном Сигурдарсоном и Эриком Бикфалви в списке бомбардиров лиги. Под занавес матча молодой воспитанник «быков» Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счет — 1:1. Голевую передачу на свой счет Иван Игнатьев.

Статистика матча («Оренбург"/"Краснодар»)

Удары 12/12

Удары в створ ворот 4/7

Процент владения 41%/59%

Нарушения правил 9/11

Поданные угловые 5/5

Набрав 10 очков «Оренбург» укрепился на 4-й строчке. «Краснодар» с 7-ю баллами идет позицией ниже.

Стартовые составы на мата:

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Терехов, Сутормин, Ойеволе, Мишкич, Попович, БРеев, Афонин, Козлов.

Запас: Руденко, Чуканов, Малых, Андреев, Шахов, Кулишев, Довбня, Маляров, Чиркин.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Стоцкий, Жигулев, Мамаев, Каборе, Масиэл, Классон, Игнатьев.

Запас: Фьолусон, Газинский, Марков, Куэва, Перейра, Шишкин, Синицын.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Игорь Демешко | Алексей Лунев | Сергей Иванов.

Желтые карточки: Спаич — 43, Каборе — 58, Стоцкий — 66.

Голы: Козлов 22 — 1:0, Сулейманов 88 — 1:1.