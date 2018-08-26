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Бывшим нападающим ЦСКА заинтересовалась испанская «Жирона»

Спорт

Сейчас Сейду Думбия выступает за лиссабонский «Спортинг»

Лиссабон, 26 августа 2018, 16:01 — REGNUM  Выступавший ранее за московский футбольный клуб ЦСКА нападающий Сейду Думбия попал в сферу внимания испанского клуба «Жирона». Об этом 26 августа сообщает El Desmarque.

По данным издания, сам игрок хочет уйти из своего нынешнего клуба — лиссабонского «Спортинга».

Текущий контракт игрока рассчитан до 2020 года. Также известно, что лиссабонский клуб задолжал агенту Думбия 700 тысяч евро.

В сезоне 2017/18 Думбия провел 14 матчей за «Спортинг» в которых не отметился результативными действиями.

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Футбол
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