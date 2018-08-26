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Васнецова победила в гонке-преследовании на ЧМ по летнему биатлону

Спорт

Российская спортсменка выиграла несмотря на 4 допущенных по ходу дистанции промаха

Нове-Место-на-Мораве, Чехия, 26 августа 2018, 15:45 — REGNUM  Российская биатлонистка Валерия Васнецова взяла золото в гонке-преследовании на чемпионате мира по летнему биатлону, проходящем в чешском Нове-Место. Об этом сообщает 26 августа Союз биатлонистов России.

Несмотря на 4 допущенных по ходу дистанции промаха, российская спортсменка на финише на 8 секунд смогла опередить польскую биатлонистку Камилу Зук. Последняя допустила 8 промахов по ходу гонки. На третьем месте чешская спортсменка Маркета Давидова, для которой трасса в Нове-Место является домашней.

Отметим, ранее Васнецова выиграла бронзовую награду в спринте.

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