Васнецова победила в гонке-преследовании на ЧМ по летнему биатлону

Нове-Место-на-Мораве, Чехия, , 15:45 — REGNUM Российская биатлонистка Валерия Васнецова взяла золото в гонке-преследовании на чемпионате мира по летнему биатлону, проходящем в чешском Нове-Место. Об этом сообщает 26 августа Союз биатлонистов России.

Несмотря на 4 допущенных по ходу дистанции промаха, российская спортсменка на финише на 8 секунд смогла опередить польскую биатлонистку Камилу Зук. Последняя допустила 8 промахов по ходу гонки. На третьем месте чешская спортсменка Маркета Давидова, для которой трасса в Нове-Место является домашней.

Отметим, ранее Васнецова выиграла бронзовую награду в спринте.