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Финал кубка Дэвиса 2019 года могут провести в Санкт-Петербурге

Спорт

О выборе места проведения финала кубка Дэвиса в 2019-ом году будет объявлено в сентябре

Париж, 26 августа 2018, 15:26 — REGNUM  Финальный этап обновленного турнира по теннису за кубок Дэвиса 2019 года может пройти в Санкт-Петербурге заявил 26 августа в интервью французскому изданию Le Figaro футболист «Барселоны» Жерар Пике, который является главой инвестиционной компании Kosmos — главного инвестора турнира.

Ранее СМИ сообщали, что финал главного теннисного соревнования в 2019-ом и 2020-ом году пройдут в Мадриде. Однако Жерар Пике заявил, что для проведения турнира есть несколько других вариантов, в числе которых Санкт-Петербург, Стамбул и Лилль. Также глава Kosmos-а сказал, что решение о выборе места проведения финала кубка Дэвиса в 2019-ом году будет объявлено в следующем месяце, после проведения полуфиналов.

Кубок Дэвиса — главные и крупнейшие соревнования в мужском теннисе, проводящиеся с 1900 года. Они длятся в течение года, матчи турнира проводятся между сборными, разделенными на разные группы и уровни.

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