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Футболисты подмосковных «Химок» обыграли на выезде «Сибирь»

Спорт

Встреча, проходившая на домашнем поле «Сибири», закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей

Футболисты подмосковных «Химок» обыграли на выезде «Сибирь»
Михаил Савицкий. Футбол в СССР — любимая народная игра (фрагмент). 1949

Новосибирск, 26 августа 2018, 15:02 — REGNUM  Подмосковный футбольный клуб «Химки» нанес поражение новосибирской команде «Сибирь» на выезде. Об этом 26 августа сообщает МатчТВ.

Встреча, проходившая на домашнем поле «Сибири», закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет на 19-й минуте открыли хозяева голом Павла Кириенко, однако на 25-ой минуте гости сравняли счет голом Александра Петрова. Затем, 60-ой минуте матча Михаил Петрусев реализовал пенальти, чего не смог повторить через 8 минут, после ещё одного назначенного одиннадцатиметрового в сторону ворот «Сибири», его партнер по команде Аршак Корян.

По итогам мачта «Химки», набравшие 12 очков поднялись на шестое место в турнирной таблице, а «Сибирь» с 9 очками находится на пятнадцатом. Лидирует в чемпионате «Краснодар-2» имеющий в активе 17 оков.

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