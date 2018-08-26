«Автомобилист» «в сухую» победил «Барыс» на Кубке Башкирии

Уфа, , 14:47 — REGNUM Екатеринбургский «Автомобилист» разгромил астанинский «Барыс» на кубке республики Башкирия проходящем в Уфе. Об этом 26 августа сообщает МатчТВ.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды из Екатеринбурга. Шайбами в составе «Автомобилиста» отметились Вячеслав Литовченко (2-ая минута), реализовавший большинство и Степан Хрипунов (52-ая).

В следующем круге турнира нижегородскому клубу предстоит встреча 28 августа с командой из Нижнекамска «Нефтехимик», а «Барыс» встретися с хозяевам турнира — «Салаватом Юлавевым».