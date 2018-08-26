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«Куньлунь» победил на турнире имени Пучкова «Йокерит» в овертайме

Спорт

Матч проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 2:1

Санкт-Петербург, 26 августа 2018, 14:23 — REGNUM  Китайский хоккейный клуб «Кульлунь» вырвал победу в овертайме у финской команды «Йокерит» сообщает 26 августа МатчТВ.

Матч проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 2:1. Счет в первом периоде открыл игрок китайской команды Брэндон Ип, однако в третьем периоде финнам удалось сравнять счет после шайбы Йэссе Йонсуу. Исход матча решил овертайм, на третьей минуте которого Вилли Лаюнен реализовал большинство.

В следующем туре «Йокериту» предстоит встреча с хозяином турнира — петербургским СКА, а «Кульлунь» сыграет с «Северсталью».

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