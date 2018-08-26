«Торпедо» победило «Трактор» в матче Мемориала Ивана Ромазана

Магнитогорск, Челябинская область, , 14:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода одержал победу над челябинской командой «Трактор» в матче предсезонного хоккейного турнира — Мемориал Ивана Ромазана. Об этом 26 августа сообщает МатчТВ.

Встреча проходила в Магнитогорске и закончилась со счетом 2:1 в пользу нижегородцев. Счет открыл игрок «Торпедо» Дмитрий Марковин на 15-ой минуте, затем на 33-ей минуте его партнер по команде Данил Веряев закрепил превосходство своей команды. На 48-ой минуте Антон Глинкин из «Трактора» отыграл одну шайбу.

В заключительной игре турнира Мемориал Ивана Ромазана встретятся новосибирская «Сибирь» и «Металлург» из Магнитогорска