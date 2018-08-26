Счет в матче между «СКА-Хабаровск» и «Лучом» так и не был открыт

Хабаровск, , 14:46 — REGNUM Ничьей завершился матч восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между командами «СКА-Хабаровск» и «Лучом» из Владивостока, сообщает 26 августа МатчТВ.

Встреча проходила на домашнем стадионе «СКА-Хабаровск», и в ходе неё счет не был открыт — 0:0.

«СКА-Хабаровск» по итогам игры имеет одиннадцать очков и находится на восьмой позиции в таблице турнира, «Луч» с девятью очками — на одиннадцатом.

В следующем туре хабаровская команда встретится с «Томью», а «Луч» сыграет с саранской «Мордовией».