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Счет в матче между «СКА-Хабаровск» и «Лучом» так и не был открыт

Спорт

В следующем туре хабаровская команда встретится с «Томью», а «Луч» сыграет с саранской «Мордовией»

Хабаровск, 26 августа 2018, 14:46 — REGNUM  Ничьей завершился матч восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между командами «СКА-Хабаровск» и «Лучом» из Владивостока, сообщает 26 августа МатчТВ.

Встреча проходила на домашнем стадионе «СКА-Хабаровск», и в ходе неё счет не был открыт — 0:0.

«СКА-Хабаровск» по итогам игры имеет одиннадцать очков и находится на восьмой позиции в таблице турнира, «Луч» с девятью очками — на одиннадцатом.

В следующем туре хабаровская команда встретится с «Томью», а «Луч» сыграет с саранской «Мордовией».

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