Криштиану Роналду о победе «Ювентуса» над «Лацио»: Вперёд, парни!

Турин, Италия, , 13:36 — REGNUM Победу туринского клуба «Ювентус» над римским «Лацио» прокомментировал 26 августа в своем аккаунте twitter недавно перешедший в «Ювентус» Криштиану Роналду.

Роналду назвал итог матча завершившегося со счетом 2:0 в пользу «Ювентуса» «ещё одной важной победой» и добавил: «Вперёд, парни!».

31-летний Криштиану Роналду не забил мячей в этом матче в составе туринского клуба как и в первом против «Кьево», однако отметился голевой передачей.

Отметим, ранее главный тренер «Ювентуса» Массимиано Аллегри, заявил, что доволен игрой Роналду.

«Он хорошо адаптируется. Он скромный парень, я доволен его вкладом в нашу игру», — сказал главный наставник туринской команды.