Куинси Промесом интересуются сразу три футбольных клуба

Амстердам, , 13:35 — REGNUM Сразу три клуба — испанская «Севилья», португальская «Бенфика» и «Монако» интересуются возможностью приобретения защитника московского клуба «Спартак» Куинси Промеса сообщает 26 августа ELF Voetbal.

Как передает издание, субботний матч с московским «Динамо», закончившийся победой «Спартака», в котором Промес открыл счет, может стать последним для 26-летнего голландского футболиста в составе красно-белых. Клубам, которые хотят приобрести спартаковского защитника, необходимо успеть решить все связанные с трансфером вопросы до 31 августа — дня когда трансферное окно будет закрыто.

Отметим, ранее сообщалось, что итальянский клуб «Милан» отказался от сделки со «Спартаком» по трансферу с последующим выкупом Промеса, так как московский клуб запросил за голландца 30 миллионов евро.

Куинси Промес перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» в 2014 году, его контракт рассчитан до 2021 года.