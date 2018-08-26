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«Барселона» подаст жалобу на состояние футбольного поля в Вальядолиде

Спорт

Во время матча на газоне стадиона вылетал дерн и появлялись кочки

Барселона, Испания, 26 августа 2018, 12:56 — REGNUM  Официальную жалобу в Футбольную лигу Испании (LFP) подаст Футбольный клуб «Барселона» в связи с состоянием футбольного поля на выездном матче против «Вальядолида». Об этом 26 августа сообщает издание Marca.

Матч проходил на стадионе «Хосе Соррилья». «Барселона» выиграла с минимальным результатом — 1:0. Как сообщается, во время матча на газоне стадиона вылетал дерн и появлялись кочки, в результате мяч во время игры улетал из-за столкновения с кочкам в другом направлении. После окончания игры футболисты «Барселоны» раскритиковали состояние поля стадиона.

Глава LFP Хавьер Тебас заявил, что такое состояние газона — это неподходящие условия для футбольного матча и что будет проведено расследование данного факта.

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Футбол
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